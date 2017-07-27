Иран заявил об успешном запуске ракеты со спутником

Иран объявил в четверг об успешном запуске ракеты со спутником.

Иранское государственное телевидение утверждает, что ракета «Симорг» («феникс» на фарси) способна нести спутник весом 250 кг на расстояние до 500 км над Землей, однако подробностей о грузе запущенной в четверг ракеты не сообщается.

«Космический центр имени имама Хомейни официально открылся успешным запуском космической ракеты-носителя "Симорг"», – сообщает телевидение.

Ранее в этом месяце США ужесточили экономические санкции в отношении Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Запуск ракеты не нарушает условий заключенного в 2015 году соглашения между Ираном и шестью мировыми державами, хотя США выражают опасения по поводу того, что разработанная Ираном ракетная технология впоследствии может быть адаптирована для ракет большой дальности.

Ранее на этой неделе Иран объявил, что собирается открыть новый объект для производства ракет, способных наносить удары по самолетам и крылатым ракетам.

В прошлом Иран неоднократно успешно выводил в космос макеты спутников. В 2013 году страна заявила, что успешно отправила в космос обезьяну, а затем вернула ее живой.

Полет обезьяны в космос Иран приветствовал как первый шаг на пути к космическому полету человека, однако ранее в этом году представитель иранских властей сообщил, что космическое агентство отказалось от этих планов из-за высокой стоимости.