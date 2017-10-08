Иран угрожает нанести ракетный удар по базам США в случае возобновления санкций

Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), обладающего значительной властью в Иране, предупредил, что американские военные базы на Ближнем Востоке могут оказаться под ударом иранских ракет, если Вашингтон введет новые санкции против Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует объявить, что Иран не соблюдает условия заключенного в 2015 году международного соглашения об ограничении его ядерной программы, после чего даст Конгрессу 60 дней, чтобы решить вопрос о целесообразности возобновления экономических санкций против Тегерана.

Однако иранские государственные СМИ приводят слова командующего КСИР Мохаммада Али Джафари о том, что в случае введения новых санкций США придется «вывести свои региональные базы за пределы радиуса действия иранских ракет, составляющего 2 тысячи километров».

Военные базы США расположены в Бахрейне, Ираке, Омане и Афганистане – менее, чем в 500 километрах от иранских границ.

Джафари отверг идею переговоров с США по региональным вопросам, заявив, что если Вашингтон внесет КСИР в список террористических организаций, Тегеран признает террористами американских военных.

«Если подтвердятся сообщения о том, что американское правительство по своей глупости рассматривает вопрос о признании КСИР террористической организацией, то КСИР будет относиться к американской армии, как к «Исламскому государству» во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», – сказал Джафари.

По его словам, новые американские санкции навсегда «уничтожат любую возможность контактов» Вашингтона и Тегерана.

Трамп, который на днях проводил совещание с военным руководством США, заявил, что Иран «не выполняет дух соглашения» об ограничении своей ядерной программы, заключенного Тегераном с США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией, в обмен на отмену жестких экономических санкций.

«Иранский режим поддерживает терроризм и распространяет насилие и хаос по Ближнему Востоку, – сказал Трамп. – Вот почему мы должны положить конец продолжающейся агрессии и ядерным амбициям Ирана».

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выйти из соглашения с Ираном. Но теперь, судя по всему, президент готовится занять более гибкую позицию. Он может отказаться подтвердить, что Иран выполняет условия соглашения, хотя делал это уже дважды, но потом передать сложный вопрос о соблюдении договора Конгрессу, который должен решить, нужно ли повторно вводить санкции.

Наблюдатели ООН по ядерным вопросам утверждают, что Иран соблюдает условия соглашения. Пять других участников международного договора также никак не демонстрируют, что они хотят пересмотреть соглашение.