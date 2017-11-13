Продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения у ирано-иракской границы

Спасательные службы в Иране продолжают разгребать завалы в поисках выживших при мощном землетрясении, которое произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака и унесло более 400 жизней.

Как сообщили в понедельник государственные СМИ Ирана, в результате землетрясения погибли 407 человек, еще несколько тысяч получили ранения. Большинство жертв пришлось на город Сарпол-э-Захаб в провинции Керманшах. Иракский Красный полумесяц сообщает о девяти погибших и 400 пострадавших.

Десятки тысяч иранцев вынуждены вторую ночь подряд спать на улице.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,3 балла находился в районе города Халабджа в Иракском Курдистане.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поручил медицинским и гуманитарным организациям сделать все возможное для оказания помощи пострадавшим.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им. Желаю всем нашим гражданам безопасности», – написал он в «Твиттере».

За первым толчком последовали многочисленные афтершоки, из-за которых люди стремительно покидали свои дома.

Землетрясение нарушило подачу электричества и телефонную связь в некоторых городах Ирана и Ирака, что еще больше осложнило спасательные работы.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на линии разлома длиной 1500 километров, которая тянется через Иран и Ирак.

В Иране много раз происходили землетрясения с большими человеческими жертвами. В результате землетрясения в городе Бам на юге страны в 2003 году погибли по меньшей мере 26 тысяч человек. Землетрясение в иранской провинции Восточный Азербайджан в 2012 году привело к гибели более 300 человек.