Apple представляет новый iPhone Х

Во вторник компания Apple представляет новую модель своего всемирно популярного смартфона. Это происходит через 10 лет после того, как ныне бывший генеральный директор ведущей компьютерной компании Стив Джобс впервые продемонстрировал миру iPhone.



Благодаря утечкам информации относительно дизайна iPhone, стало известно, что среди других улучшений у нового смартфона будет дисплей с более высоким разрешением, беспроводная зарядка батареи и технология распознавания лиц.



Презентация нового устройства пройдет в калифорнийском офисе Apple, в так называемом «космическом корабле», хотя некоторые фактические данные о выпуске iPhone уже являются общедоступными.



Согласно прогнозам, первая модель, которая, вероятно, получит название iPhone X, будет стоить около 900 долларов, а по некоторым оценкам – даже более 1000 долларов. Предыдущий iPhone 7 Plus продавался в базовой комплектации не более чем за 769 долларов.