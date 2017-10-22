Экс-президенты США собирают пожертвования в помощь пострадавшим от ураганов

Президент Трамп поблагодарил бывших президентов за их благотворительную деятельность
Все пять ныне живущих экс-президентов США посетили благотворительный концерт по сбору средств для жертв мощных ураганов, недавно обрушившихся на некоторые районы континентальных Соединенных Штатов, а также на Пуэрто-Рико и Виргинские острова.
Бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер появились на концерте «От всего сердца. Призыв единой Америки», который прошел в спортивно-развлекательном комплексе Reed Arena Техасского университета A&M в городе Колледж-Стейшн, штат Техас.
Президент Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором поблагодарил бывших президентов за «огромную роль в оказании помощи нашим согражданам».
«Все мы, стоящие на этой сцене, никогда не испытывали такой гордости за реакцию американцев, – сказал Обама. – Когда американцы видят, что их соседи, друзья или незнакомцы нуждаются в помощи, они начинают действовать».
«Впереди еще много работы, – сказал Клинтон. – Это может стать новым началом, если мы просто сделаем то, что должны сделать, и докажем, что дух Америки – безотносительно к расе, религии или партийной принадлежности – сильнее наших проблем».
Организация, объединившая экс-президентов, известна как «Призыв единой Америки» (One America Appeal). В аппарате Джорджа Буша-старшего сообщили в субботу, что организация уже собрала пожертвований на сумму 31 миллион долларов, поступившие от более чем 80 тысяч доноров.
Ставшая неожиданным участником концерта Леди Гага объявила, что пожертвовала в фонд организации миллион долларов. Она сообщила о создании программы помощи в восстановлении психического здоровья и преодолении эмоциональной травмы для пострадавших от ураганов.
Ведущим концерта стал кантри-певец Ли Гринвуд, известный своим хитом God Bless the U.S.A. В концерте принимали участие Лайл Ловетт, Роберт Эрл Кин, Сэм Мур, Иоланда Адамс и группа Alabama/
По некоторым данным, ущерб от урагана оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. Ожидается, что восстановительные работы займут месяцы и даже годы.
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