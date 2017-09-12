Жители пострадавших от урагана районов Флориды начинают возвращаться домой

Жители нескольких районов во Флориде, пострадавших от урагана «Ирма», начали возвращаться в свои дома. Правда, как заявляют официальные лица штата, масштаб разрушений только предстоит оценить, и ликвидация последствий удара стихии может занять неопределенно долгое время.

«Разрушения, нанесенные ураганом «Ирма», были куда большими, по крайней мере, в некоторых районах, чем все предполагали», – подчеркнул в своем «твиттере» президент Дональд Трамп, добавив, что ликвидацией последствий природной катастрофы сейчас занимаются «удивительные люди».

Группы спасателей продолжают эвакуацию людей из затопленных районов. Одновременно идет ремонт дорог, уборка поваленных деревьев и восстановление линий электропередач.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Брок Лонг уже заявил, что восстановление инфраструктуры штата займет длительное время, особенно на островах Florida Keys, где ураганом было разрушено не менее четверти домой, а 65 процентов жилых построек получили серьезные повреждения.

«Каждый дом на островах получил те или иные повреждения, – сказал он. – Поэтому процесс возвращения людей в свои дома займет длительное время».

Глава FEMA на этой неделе отправится в Пуэрто-Рико и на американские Виргинские острова для того, чтобы оценить последствия натиска стихии.

В то же время специальная комиссия провела осмотр 42 мостов, которые соединяют острова, входящие в цепочку Florida Keys.

По словам губернатора Флориды Рика Скотта, специалистам не удалось обнаружить «кикие-либо серьезные повреждения», но тем не менее власти пока не уверены, что «все мосты выдержат большие нагрузки».

Жители нескольких островов, расположенных в непосредственной близости от Майами, уже могут вернуться домой. Обитатели более отдаленных городков на Florida Keys пока вынуждены ждать специального разрешения: все дороги, ведущие на юг, до сих пор перегорожены барьерами.