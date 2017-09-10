Вопреки прогнозам, траектория урагана «Ирма» сместилась к западу

Скорость ветра приближается к 210 километрам в час
Миновав Флоридский пролив, северная сторона облачного вихря урагана «Ирма» обрушилась на цепь островов Key West.
В настоящее время «Ирма» рассматривается как ураган четвертой категории. Скорость ветра достигает почти 210 километров в час. Ожидается, что этот ветер и вызываемые им волны станут причиной разрушений в ряде районов Флориды, где на протяжении целого столетия не было подобных ураганов.
«Ирма» уже вызвала оползни на островах Florida Keys. Ожидается, что в воскресенье, переместившись к западному побережью штата, ураган вызовет оползни и там.
Траектория урагана сместилась к западу; сейчас «Ирма» приблизилась к городу Санкт-Петербург, Флорида. Первоначально ожидалось, что основной удар придется на Майами – город, расположенный на восточном побережье Флориды.
Тем временем миллионы жителей Флориды прячутся в специальных убежищах и тщательно задраенных помещениях. Сотни тысяч человек – уже на континенте – остались без электричества.
«Молитесь за нас», – сказал губернатор штата Рик Скотт в интервью каналу ABC News.
Метеорологи предупреждают, что на значительной части территории штата возможны торнадо.
«Принимайте меры, чтобы спастись», – советует Национальная служба погоды на островах Key West. – Это – чрезвычайно опасная ситуация, угрожающая жизни».
Власти Флориды распорядились об эвакуации в общей сложности 6,3 миллиона человек, что составляет приблизительно треть населения штата. Это привело к возникновению крупномасштабных пробок на автодорогах.
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