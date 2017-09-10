Вопреки прогнозам, траектория урагана «Ирма» сместилась к западу

Миновав Флоридский пролив, северная сторона облачного вихря урагана «Ирма» обрушилась на цепь островов Key West.

В настоящее время «Ирма» рассматривается как ураган четвертой категории. Скорость ветра достигает почти 210 километров в час. Ожидается, что этот ветер и вызываемые им волны станут причиной разрушений в ряде районов Флориды, где на протяжении целого столетия не было подобных ураганов.

«Ирма» уже вызвала оползни на островах Florida Keys. Ожидается, что в воскресенье, переместившись к западному побережью штата, ураган вызовет оползни и там.

Траектория урагана сместилась к западу; сейчас «Ирма» приблизилась к городу Санкт-Петербург, Флорида. Первоначально ожидалось, что основной удар придется на Майами – город, расположенный на восточном побережье Флориды.

Тем временем миллионы жителей Флориды прячутся в специальных убежищах и тщательно задраенных помещениях. Сотни тысяч человек – уже на континенте – остались без электричества.

«Молитесь за нас», – сказал губернатор штата Рик Скотт в интервью каналу ABC News.

Метеорологи предупреждают, что на значительной части территории штата возможны торнадо.

«Принимайте меры, чтобы спастись», – советует Национальная служба погоды на островах Key West. – Это – чрезвычайно опасная ситуация, угрожающая жизни».

Власти Флориды распорядились об эвакуации в общей сложности 6,3 миллиона человек, что составляет приблизительно треть населения штата. Это привело к возникновению крупномасштабных пробок на автодорогах.