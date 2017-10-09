Голливудский продюсер Харви Вайнштейн уволен из-за подозрений в сексуальных домогательствах

Один из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда Харви Вайнштейн уволен по решению совета управляющих основанной им компании после сообщений о сексуальных домогательствах с его стороны.

65-летний Вайнштейн продюсировал многие из самых прославленных и коммерчески успешных фильмов последних 30 лет, в числе которых «Влюбленный Шекспир», «Криминальное чтиво», «Секс, ложь и видео», «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг», «Дворецкий». Он руководил компанией Miramax, а впоследствии вместе со своим братом Бобом основал продюсерскую компанию Weinstein.

Однако карьера киномагната стремительно рухнула после того, как на прошлой неделе газета New York Timesсообщила, что Вайнштейн, известный в Голливуде своим стремлением контролировать процесс кинопроизводства и частыми вспышками гнева, в течение почти тридцати лет совершал сексуальные домогательства. В статье утверждается, что Вайнштейн негласно выплатил компенсации, по меньшей мере, восьми женщинам, обвинявшим его в домогательствах.

На прошлой неделе продюсер заявил: «То, как я вел себя с коллегами в прошлом, причинило много боли, и я искренне прошу за это прощения». Позже он опроверг часть заявлений из статьи и заявил, что намерен подать в суд за клевету.

В пятницу Вайнштейн ушел в отпуск, однако в воскресенье совет управляющих компании заявил, что «в свете новой информации и ненадлежащем поведении Харви Вайнштейна, которая появилась в последние несколько дней», ему сообщили о немедленном увольнении.

В последние годы Вайнштейн вкладывал много средств в предвыборные кампании политиков демократов и борьбу за различные либеральные идеи. Однако в свете сообщений о сексуальных домогательствах с его стороны многие демократы поспешили перевести на благотворительность суммы, равноценные вложениям Вайнштейна.