6 августа 2017 года – 72 годовщина ядерной бомбардировки Хиросимы

В воскресенье в Японии отметили 72-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, которая привела к завершению Второй мировой войны.

«Чтобы мы могли действительно стремиться к безъядерному миру, нужно, чтобы в этом участвовали как ядерные, так и неядерные державы», – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на ежегодной церемонии в Парке мира, созданном вблизи эпицентра взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

«Пока ядерное оружие существует и политики грозят его применить, ужас [прошлого] может ворваться в наше настоящее в любой момент», – сказал мэр Хиросимы Казуми Мацуи.

США сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. Около 140 тысяч человек погибли мгновенно или в следующие несколько дней от радиационных ожогов.

Через 3 дня вторая атомная бомба была сброшена на портовый город Нагасаки. Жертвами этой бомбардировки стали приблизительно 70 тысяч человек.

Вашингтон утверждал, что эти атаки были необходимы для скорейшего прекращения войны. Через шесть дней после бомбардировки Нагасаки, 15 августа 1945 года, Япония капитулировала.

«Наша мечта о мире, свободном от ядерного оружия, по-прежнему далека от реальности, – говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленного Хиросиме. – Государства, обладающие ядерным оружием, несут особую ответственность за конкретные и необратимые шаги в области ядерного разоружения».

В июле ООН одобрила международный договор о запрете ядерного оружия, но девять ядерных держав мира бойкотировали работу над документом. Критики договора считают, что он игнорирует реальные угрозы безопасности, например, Северную Корею.

Экс-президент США Барак Обама стал первым действующим американским лидером, посетившим место бомбардировки. Выступая в Хиросиме в прошлом году, он сказал: «У нас есть общая ответственность – посмотреть прямо в глаза истории. Мы должны спросить, что мы должны делать по-другому, чтобы не допустить таких страданий снова. Мы должны пересмотреть наши связи друг с другом, как представителей рода человеческого».

При этом Обама не принес извенений за бомбардировку. Он сказал, что не будет пересматривать решение, принятое президентом Гарри Трумэном.