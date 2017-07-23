На греческом острове Кос произошли повторные толчки

На греческом острове Кос в субботу вечером произошли повторные толчки. Днем ранее здесь произошло землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого два человека погибли, еще около 500 получили травмы.

Первый афтершок магнитудой 4,4 сотряс остров около 20 часов по местному времени, сообщил Афинский институт геодинамики. Через 16 минут последовал второй толчок магнитудой 4,6.



Власти острова оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре и памятникам культуры, одним из которых является замок 14-го века, а также другим старым зданиям.

От подземных толчков пострадали порт и минарет старой мечети.