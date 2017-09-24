Германия: выборы в бундестаг

В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг, от которых, по существу, зависит, станет ли Ангела Меркель канцлером в четвертый раз

Проведенные накануне выборов опросы позволяют предсказать внушительную победу правоцентристскому Христианско-демократическому союзу Меркель и его союзнику – баварскому Христианско-социальному союзу. Ожидается, что в общей сложности обе партии получат 36-39 процентов голосов.

Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии, вторая крупнейшая партия страны, которая была младшим партнером в уходящем правительстве Меркель, вероятно, получит лишь 23 процента. Если этот прогноз сбудется, то это будет худшим результатом партии на выборах с 2009 года.

Голосование избирателей в пасмурный дождливый день завершит трехмесячную избирательную кампанию и должно ответить на важный вопрос: войдут ли в бундестаг – впервые со времен нацистов – реакционные националисты. Такой исход означал бы резкие изменения в стране, которая накладывает ограничения на политические высказывания и с осторожностью относится к любым проявлениям радикального национализма.

Опросы показывают, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) преодолеет 5-процентный барьер, необходимый для получения мест в Бундестаге. В 2013 году ей это не удалось. Большинство аналитиков предполагает, что АдГ получит 10 процентов голосов, которые трансформируются в 60 мест в Бундестаге. В этом случае АдГ станет третьей крупнейшей парламентской партией страны.

Некоторые аналитики, однако, размышляют над тем, не получит ли «Альтернатива для Германии» больше голосов, чем ей прогнозируют. Они обеспокоены тем, что уровень поддержки этой партии, возможно, недооценивается, особенно в некоторых районах западной Германии, например в индустриальной Рурской области, которая когда-то была центром угледобывающей и сталелитейной промышленности Германии.

Консультант социологического агентства GMS Гельмут Юнг предупреждает, что среди сторонников АдГ может быть много людей, которые скрывают свои истинные политические предпочтения.

«Чем чаще эту партию клеймят как ультраправую, тем менее охотно консервативные избиратели будут признавать, что они ее поддерживают», – считает Юнг.

Социологи уже ошибались с оценками поддержки АдГ. Накануне прошлогодних региональных выборов в земле Саксония-Анхальт АдГ прочили 18 процентов голосов, но на деле за популистов проголосовала почти четверть избирателей.