Рик Гейтс обвиняется в лоббировании интересов Януковича и связях с Москвой

Рику Гейтсу и его давнему коллеге, вашингтонскому лоббисту Полу Манафорту, в понедельник предъявлены обвинения в отмывании денег при лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича до отстранения последнего от должности в 2014 году.

Гейтс, которому сегодня 45 лет, познакомился с Манафортом более 20 лет назад, когда работал стажером в его компании. Много лет спустя среди их клиентов был российский олигарх Олег Дерипаска, тесно связанный с российским президентом Владимиром Путиным, а также другие приближенные Путина, в том числе Янукович.

Когда Манафорт начал работать в предвыборном штабе кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году, Гейтс присоединился к нему и был его заместителем, когда Манафорт возглавлял предвыборный штаб с июня по август прошлого года. Есть фотография, на которой Гейтс запечатлен рядом с Трампом, когда тот готовится выступить на съезде Республиканской партии в Кливленде.

Гейтс продолжал работать в предвыборном штабе даже после того, как Трамп уволил Манафорта из-за сообщений о крупных платежах, который тот получал за лоббирование интересов Януковича.

Гейтс служил связующим звеном между штабом Трампа и Национальным комитетом Республиканской партии, отношения с которым у кандидата зачастую складывались непросто в связи с многочисленными скандалами вокруг Трампа и его кампании.

Гейтс ушел из предвыборного штаба до выборов, однако впоследствии помогал планировать инаугурацию Трампа и вместе с его помощниками создавал организацию America First Priorities, где впоследствии некоторое время работал.