Саммит G20: Трампа и Меркель ждут трудные переговоры

Пока в Гамбурге полиция усиливает меры безопасности, а демонстранты разбивают на улицах протестные лагеря, никто не ждет, что предстоящие выходные, когда президент США встретится с лидерами других стран «Большой двадцатки», выдадутся легкими.

Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель стоят на грани столкновения по таким вопросам, как климат и торговля, однако борьба с терроризмом, очередные ракетные испытания в КНДР и переизбыток китайской стали на рынке могут объединить их.

Меркель обещает попытаться достичь консенсуса по более широким проблемам, однако не ожидает чудес в своих отношениях с администрацией США.

«Я думаю, есть высокая степень сходства позиций, по другим вопросам высока степень расхождения, и, следовательно, я не хочу строить ожидания насчет этих переговоров, но я не думаю, что в конце у нас будут единые позиции по всем вопросам, однако обсуждать друг с другом все вопросы международной дипломатии благоразумно и честно», – сказала Меркель журналистам в преддверии саммита.

Президент Трамп заявил, что у него есть «смелые» планы по введению высоких тарифов или квот на импорт стали, что стало очередной и, пожалуй, самой серьезной угрозой с целью защитить американскую промышленность, в соответствии с его стратегией «Америка прежде всего». У партнеров США по «Большой двадцатки» это вызывает беспокойство.

«Он по сути разбрасывается всем подряд – НАФТА, критика по поводу изменения климата, – потому что ему нужна политика с нуля, – отмечает политический аналитик Университета Миддлсекс Тим Эванс. – В конечном итоге он, наверное, хочет взаимовыгодной свободной торговли, но пытается изобличить лицемерие таких стран, как Китай, которые обещают открытость, но не всегда держат слово. Так что на этом саммите нас ждет настоящая битва титанов».

Риторика Трампа уже приносит плоды

После того, как он пригрозил не поддерживать союзников по НАТО, которые не вносят достаточный вклад в финансирование альянса, остальные члены пообещали увеличить расходы на оборону. Трамп заявил, что выйдет из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), и в итоге добился договоренности с Мексикой по экспорту сахара.

Теперь очередной мишенью американского лидера стал Китай и его дешевый экспорт стали, из-за которого, как утверждается, пропадают рабочие места не только в США, но и Великобритании и других странах «Двадцатки», в том числе в Германии.

Китайские власти внимательно следят за направлением американской политики и призывают Вашингтон проявлять осторожность.

Решение Трампа выйти из Парижского климатического соглашения вызвало негодование у демонстрантов в Гамбурге и беспокойство у Меркель и некоторых других лидеров «Двадцатки». Однако аналитики считают, что проблема дешевой китайской стали может стать точкой соприкосновения и выйти на первый план.

«Многие из членов G20 сталкиваются ровно с теми же экономическими силами и сдерживающими факторами, что и США, – отмечает директор отдела изучения экономической политики и процветания в Институте Легатум в Лондоне Шэнкер Сингхэм. – К примеру, в Великобритании сталелитейные заводы в Порт-Талботе и Редкаре были закрыты из-за переизбытка на рынке по вине Китая. Это мало чем отличается от того, что происходит в Огайо и Пенсильвании. Так что, я думаю, эта инициатива имеет шанс получить большую поддержку».

Лидеры «Двадцатки», несмотря на обеспокоенность, хотят подождать и проверить, что на самом деле предпримет Трамп, прежде чем действовать самим, и все указывает на то, что они не спешат принимать протекционистские меры.

Организация Global Trade Alert, которая следит за протекционизмом в мире, на этой неделе сообщила о снижении числа подобных мер, принятых странами «Двадцатки» в последние месяцы по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Администрация Трампа много рассуждала на тему лозунга "Америка прежде всего", свободной торговли и тому подобных вещей, но на самом деле пока она мало что сделала, – отмечает Сингхэм. – Члены G20 хотят сперва посмотреть, что вы на самом деле имеете в виду, чтобы определить, какой будет их реакция на эту политику».

Маловероятно, что по результатам саммита будут решены какие-либо из крупных проблем, однако аналитики полагают, что ситуация станет более ясной, учитывая, какие игроки принимают участие в мероприятии.

«В Гамбурге складывается картина, основная характеристика которой – зрелищность, – считает Эванс. – Ситуация во многом непредсказуема, потому что в саммите участвует много очень харизматичных и прямолинейных лидеров. Это такие люди, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, российский президент Владимир Путин и, конечно, президент Трамп. Эти люди знают, как играть на мировую аудиторию».