Харири обещал объяснить свой уход с поста премьер-министра Ливана

Саад аль-Харири, подавший в отставку с должности премьер-министра Ливана ранее в этом месяце, заявил, что вернется в Бейрут в среду и пояснит свое решение, о котором он объявил в Саудовской Аравии.

Харири заявил об этом в субботу на встрече в Елисейском дворце в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложившим помочь Харири урегулировать его роль в странной ливанской политической драме.

«Как вы знаете, я подал в отставку, и мы поговорим об этом в Ливане», – сказал Харири, добавив, что он примет участие в торжествах по случаю Дня независимости страны в среду.

«Что касается политической ситуации в Ливане, я обнародую свою позицию после встречи с президентом Мишелем Ауном», – сказал он.

Заявление Харири об отставке, переданное саудовским телевидением, привело к нестабильности. Он возложил ответственность за этот шаг на Иран и «Хезболлу», которая входит в правительство Ливана. По словам, Харири, он опасался за свою жизнь.

На проходившей в воскресенье в Каире встрече министров иностранных дел Саудовской Аравии и других арабских государств, на которой обсуждалось противостояние с Ираном, глава ливанского МИДа Джебран Басиль отсутствовал.

Эр-Рияд созвал заседание Лиги арабских государств после того как сообщил, что система ПВО Саудовской Аравии перехватила ракету, выпущенную из Йемена 4 ноября. Эр-Рияд обвинил в запуске ракеты сражающихся в Йемене повстанцев, которых поддерживает Иран.

Белый дом в субботу выпустил заявление, в котором отметил, что президент Дональд Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Ливане и Сирии, и что оба президента «согласились с необходимостью работы с союзниками по противодействию дестабилизирующей работе «Хезболлы» и Ирана в регионе».

Президент Франции ранее отвергал предположения о том, что он предложил Харири эмигрировать.

Объявление Харири подчеркнуло глубокий политический раскол в Ливане, разрываемом из-за противоборствующего влияния шиитского Тегерана и суннитского Эр-Рияда, и вызвало обвинения в том, что Саудовская Аравия удерживала Харири против его воли.