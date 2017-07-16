Макрон и Нетаньяху почтили память французских евреев, отправленных в лагеря смерти

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Франция несет ответственность за массовые аресты евреев в Париже во время Второй мировой войны.

«Это действительно организовала Франция», – заявил Макрон в 75-ю годовщину этих событий.

Макрон осудил действия французских властей и позицию людей, отрицающих их или винящих Германию в облаве на 13 тысяч евреев, которые были отправлены в нацистские лагеря смерти с крытого велотрека Velodrome d'Hiver в 1942 году.

Против присутствия Нетаньяху выступили несколько организаций, включая «Союз французских евреев за мир», который обвиняет правительство Израиля в «узурпации памяти жертв нацизма, с целью заставить людей поверить, что Израиль представляет всех евреев мира».

Выступая на велодроме, Макрон вновь заявил, что Франция поддерживает урегулирование конфликта между Израилем и палестинцами на основе принципа двух государств.

Макрон говорил об этой поддержке и палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, с которым он встречался в среду. Одновременно французский президент заявил о неприятии Парижем строительства израильских поселений.