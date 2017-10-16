Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Евросоюз ввел новые санкции по отношению к Северной Корее в связи с ее ядерной и ракетной программами.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник договорились ввести полный запрет на европейские инвестиции в страну с коммунистическим режимом, чего не предусматривает последний раунд санкций ООН. Они также запретили продажу Пхеньяну нефти и переработанных нефтепродуктов, что является преимущественно символическим жестом, призванным подтолкнуть страны, более активно торгующие с Пхеньяном, последовать примеру ЕС.

Министры также ужесточили ограничение суммы денег, которые люди могут посылать в Северную Корею, – с 17700 до 5 900 долларов, заявив, что эти переводы могут использоваться для финансирования оружейных программ Пхеньяна.

В рамках новых санкций северокорейские граждане, работающие в ЕС, лишатся права продлевать разрешение на работу по истечении срока. Исключение составляют беженцы и лица, нуждающиеся в международной защите.

Также введены визовые и финансовые санкции в отношении еще трех представителей высших эшелонов власти КНДР и шести компаний.

В ЕС заявляют, что новые санкции приняты в связи с «устойчивой угрозой международному миру и стабильности» со стороны северокорейского правительства.

В прошлом месяце Совет Безопасности ООН единогласно принял новые жесткие экономические санкции в отношении КНДР в ответ на очередное ядерное испытание, проведенное 3 сентября. Предполагается, что Пхеньян испытал водородную бомбу.