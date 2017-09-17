«Эмми» – 2017: новые шоу, новые платформы и политика

В этот день в Лос-Анджелесе самые знаменитые звезды американского телевидения проходят по красной ковровой дорожке, позируя перед фотографами и раздавая интервью.

Затем начинается ежегодная церемония вручения награды «Эмми».

Нынешняя церемония – 69-я по счету.

Ведущий ток-шоу Стивен Кольбер возглавляет церемонию, которая в этом году явно приобретает приобретет политическую окраску. Кольбер, в «Позднем шоу» которого нередко звучат саркастические замечания в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации, заявил в интервью на прошлой неделе, что «самая большая телезвезда прошедшего года – это Дональд Трамп».

Кроме того, в ряде категорий номинировано комедийное шоу Saturday Night Live, которое в этом году приобрело популярность благодаря имитации различных политиков. Мелисса Маккарти, создавшая образ бывшего пресс-секретаря Белого дома Стивена Спайсера, в ходе состоявшейся на прошлой неделе церемонии быланоминирована как лучшая приглашенная актриса в комедии.

«Рассказ служанки» – антиутопия, в которой, по мнению многих, отразилось современная ситуация, номинирована как лучшая драма – наряду с «Лучше позвони Солу» и «Карточным домиком», а также новыми работами: «Это мы», «Корона», «Очень странные дела» и «Западный мир».



В категории «Лучшая комедия» номинированы Veep, «Мастер не на все руки», «Атланта», «Силиконовая долина», «Черноватый», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Современная семья».

Праймтаймовая «Эмми» вручается ежегодно, начиная с 1949 года в знак признания заслуг в области телевидения.В этом году церемония будет рекордной по числу номинантов-афроамериканцев, включая 12 актеров-афроамериканцев, номинированных в категориях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана».

Другая особенность этого года – рекордное количество номинированных шоу, демонстрируемых исключительно с помощью платформ потокового контента – таких, как Netflix и Hulu.