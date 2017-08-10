Финансовые рынки продолжают падать из-за напряженности вокруг КНДР

На мировых финансовых рынках в четверг продолжилось падение после обмена гневной риторикой и военными угрозами между КНДР и Вашингтоном.

Ключевые индексы в Гонконге, Германии и Лондоне потеряли по одному проценту или более. В США в середине торгов индекс NASDAQ упал на 1,5 процента, S & P 500 – на 0,9 процента, а Dow – на 0,6 процента.

Нарастающая напряженность создает неопределенность, которая пугает инвесторов и побуждает их избавляться от таких рисковых активов, как ценные бумаги. Тем временем спрос на безопасные активы повышает цены на золото, нефть и швейцарскую валюту.