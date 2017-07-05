МВФ: мировая экономика «на верном пути», но страны должны работать вместе

Мировая экономика «остается на верном пути», считает Международный валютный фонд (МВФ), однако другие эксперты отмечают, что развитые экономики переживают период замедленного роста.

Результаты исследования МВФ были опубликованы в преддверии саммита ведущих экономик мира в Гамбурге, где будут обсуждаться вопросы экономического роста, торговли и другие проблемы. МВФ призывает страны совместно заниматься решением экономических проблем, поскольку «на бездействие нет времени».

По мнению авторов исследования, американская экономика ранее в этом году столкнулась с «временным застоем», тогда как ряд европейских и азиатских экономик развивались быстрее ожидаемого. Позитивная динамика отмечена в сферах промышленности и торговли.

Эксперты также предупреждают, что низкий рост производительности, неравномерное распределение экономических прибылей и старение рабочей силы ограничивают рост, в особенности в развитых странах.

Тем временем исследование компании Fitch Ratings пришло к выводу, что развитые экономики будут в течение нескольких лет расти со скоростью менее 2 процентов. По мнению экспертов Fitch, хотя средние темпы роста экономики США в течение многих лет составляли «чуть менее 3 процентов», прогнозируемый рост составляет лишь 1,8 процента. Авторы исследования связывают замедление роста со старением рабочей силы.