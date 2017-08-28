Ураган «Харви» вызвал скачок цен на бензин

Ураган «Харви» бушует в Техасе, где расположена значительная часть американской нефтяной промышленности, в особенности – нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие предприятия, а также транспортные узлы. И это, в числе прочего, приводит к росту цен на бензин и изменениям цен на нефть.

По оценкам некоторых экспертов в области страхования, ветры скоростью более 200 км/ч и дожди, за несколько дней составившие годовую норму осадков и вызвавшие сильное наводнение, нанесли восточному Техасу ущерб на миллиарды долларов.

В понедельник фьючерсы на бензин выросли на 7 процентов: инвесторы подсчитали, что закрытие нескольких НПЗ и других предприятий может вызвать перебои с поставками. Некоторые эксперты полагают, что цены на бензин могут подняться на 6,5 центов за литр (25 центов за галлон). В какой-то момент фьючерсы на сырую нефть снизились в цене, поскольку ожидалось, что закрытие нефтеперерабатывающих предприятий снизит спрос на этот продукт.

По данным СМИ, из-за урагана «Харви», интенсивность которого снизилась до тропического шторма, объемы перерабатываемой нефти снизились более чем на два миллиона баррелей в день. Объем оффшорной добычи сократился примерно на одну пятую, поскольку компании эвакуировали работников с объектов перед опасным штормом. Закрылись и некоторые транспортные объекты.

Ураганные ветры нанесли серьезный ущерб жилым и нежилым постройкам, а тропические ливни вызвали сильное наводнение. Как ожидается, сильные дожди будут продолжаться еще несколько дней, и пока неясно, когда уйдет вода и можно будет возобновить работу на закрытых объектах. Также неясно, насколько серьезный ущерб понесла энергетическая инфраструктура и сколько времени уйдет на восстановление ее полной мощности.

В Хьюстоне, крупнейшем из городов, оказавшихся на пути урагана, проживает более шести миллионов человек. Многие жители бежали из города до начала шторма, тысячи были спасены работниками чрезвычайных служб, десятки тысяч переселены во временные убежища.

По оценкам Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, за федеральной помощью обратятся около 450 000 человек.

Федеральный резерв США считает, что банки страны должны попытаться пойти навстречу компаниям и частным лицам, которым из-за шторма будет сложно выплачивать кредиты. В ФРС убеждены, что работа с «заемщиками, попавшими в сложную ситуацию» может не противоречить стандартным банковским практикам и интересам общественности.