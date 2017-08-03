Трамп может усилить давление на Китай по вопросам торговли и по проблеме КНДР

Президент США Дональд Трамп может вскоре попытаться усилить давление на Китай, чтобы заставить его изменить торговую политику и приложить больше усилий для прекращения северокорейских программ разработки оружия.

Как отмечают финансовые издания, президент Трамп уже в пятницу может подписать указ о запуске расследования о выдвинутом КНР требовании, чтобы иностранные компании делились своими технологиями в обмен на допуск на обширный китайский рынок. Это расследование может со временем привести к повышению тарифов на произведенные в Китае товары, поступающие на американский рынок – крупнейший в мире. Эксперты по торговле предупреждают, что этот шаг может стать нарушением обязательств США перед Всемирной торговой организацией.

Министр торговли США Уилбур Росс недавно написал, что торговые практики Китая, в том числе требование о передаче технологий, несправедливы, негативно отражаются на американском экспорте и способствуют росту торгового дефицита между США и Китаем, который составляет 347 миллиардов долларов.

Во время предвыборной кампании Трамп резко критиковал подход Китая к вопросам торговли. Он также заявлял, что Китай, будучи соседом и крупнейшим торговым партнером Северной Кореи, способен сделать больше для пресечения попыток Пхеньяна разработать ядерное оружие и ракеты. Американские эксперты предупреждают, что, судя по испытаниям ракет и бомб в КНДР, страна представляет растущую угрозу для США.

Жесткая позиция Трампа по торговым вопросам помогла ему получить голоса избирателей-рабочих, полагающих, что несправедливая иностранная конкуренция лишает их рабочих мест. Его подход отличается от традиционной позиции Республиканской партии, которая защищает интересы торговли и бизнеса. Ранее на этой неделе демократы обвинили Трампа в том, что его жесткая риторика на тему торговли не переходит в реальные эффективные меры.