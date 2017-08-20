Умер Дик Грегори – комик и гражданский активист

Американский комик Дик Грегори, в шестидесятых годах сломавший межрасовые барьеры и с помощью юмора распространявший идеи социальной справедливости и здорового питания, скончался в возрасте 84 лет.

Сын Грегори Кристиан сообщил Associated Press, что его отец умер вечером в субботу в Вашингтоне, после того как провел в больнице около недели. Он страдал от тяжелой бактериальной инфекции.

Грегори был одним из первых комиков-афроамериканцев, который добился значительного успеха у белой аудитории в начале 1960-х. Его детство в Сент-Луисе прошло в бедности, но это не помешало ему стать известным сатириком, выступавшим с тонкими замечаниями о межрасовой розни на заре движения за гражданские права.

В 1968 году он баллотировался в президенты от Партии мира и свободы.