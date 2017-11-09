Республиканцы готовы представить Конгрессу проект налоговой реформы

Два законопроекта, подготовленные представителями Республиканской партии и представленные в Конгессе в четверг, могут инициировать крупнейший пересмотр налогового кодекса США за последние 30 лет.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей спешат закончить обсуждение этих документов к 23 ноября, обещая, что в этом случае законопроекты могут быть утверждены еще до Рождества.

Президент Трамп неоднократно называл налоговую реформу одним из главных приоритетов для своей администрации. Ее принятие станет крупной победой для республиканцев в Конгрессе, которые, несмотря на большинство голосов в обеих палатах, в этом году так и не смогли принять ни одной крупной законодательной инициативы.

Глава Белого дома и республиканские законодатели утверждают, что их главной целью является снижение налогов для крупных корпораций и частных лиц. При этом пока непонятно, как именно они планируют компенсировать возникающий в результате бюджетный дефицит. Кроме того, по словам сенатора Дэвида Пердью, версия, предложенная в верхней палате, отменяет налоговые льготы, существующие сегодня в сфере недвижимости, налогов с продаж и доходов граждан.

В версии законопроекта, уже поддержанной администрацией, предполагается снижение ставки корпоративных налогов с сегодняшних 35 процентов до 20 процентов. Кроме этого, республиканцы обещают снизить налоги для семей, зарабатывающих от 49 до 86 тысяч долларов в год.

Согласно выводам Бюджетного офиса Конгресса США, реализация плана, предложенного республиканцами, увеличит государственный долг страны на 1,7 триллиона долларов в течении ближайших 10 лет.

Республиканцы уже заявили о том, что аналитики Бюджетного офиса пользовались «не правильными методами», сообщив, что по их собственным подсчетам государственный долг увеличится «не более, чем на 1,5 триллиона.

Демократы в обеих палатах Конгресса ранее дали понять, что не будут поддерживать инициативу республиканцев.