Кушнер даст показания на закрытых слушаниях в Палате представителей

Накануне советник и зять президента заявил, что не вступал в сговор с Россией
Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ответит во вторник на вопросы комитета по разведке Палаты представителей в рамках расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
В понедельник Кушнер дал показания на закрытых слушаниях в сенатском Комитете по разведке, после чего выступил с публичным заявлением, подчеркнув, что ни он, ни кто-либо еще из предвыборного штаба Трампа не имел неподобающих контактов с Россией в преддверии или после президентских выборов 2016 года.
«Я не вступал в сговор с Россией и не знаю ни о ком другом в предвыборном штабе, кто бы это сделал, – сказал Кушнер, выступая в Белом доме после слушания. – Я не использовал российских фондов в своем бизнесе, и я неизменно был совершенно транспарентен в предоставлении любой запрашиваемой информации».
Президент Трамп во вторник выразил удовлетворение заявлением Кушнера.
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