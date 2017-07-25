Кушнер даст показания на закрытых слушаниях в Палате представителей

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ответит во вторник на вопросы комитета по разведке Палаты представителей в рамках расследования по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В понедельник Кушнер дал показания на закрытых слушаниях в сенатском Комитете по разведке, после чего выступил с публичным заявлением, подчеркнув, что ни он, ни кто-либо еще из предвыборного штаба Трампа не имел неподобающих контактов с Россией в преддверии или после президентских выборов 2016 года.

«Я не вступал в сговор с Россией и не знаю ни о ком другом в предвыборном штабе, кто бы это сделал, – сказал Кушнер, выступая в Белом доме после слушания. – Я не использовал российских фондов в своем бизнесе, и я неизменно был совершенно транспарентен в предоставлении любой запрашиваемой информации».

Президент Трамп во вторник выразил удовлетворение заявлением Кушнера.