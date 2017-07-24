Джаред Кушнер отрицает сговор с какими-либо иностранными государствами

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что не вступал в сговор с какими-либо иностранными государствами и не поддерживал никаких неподобающих контактов.

Кушнер опубликовал 11-страничное заявление в преддверии своих выступлений на закрытых слушаниях в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей, которые расследуют российское вмешательство в прошлогодние выборы. Слушания в Сенате проходят в понедельник; слушания в Палате представителей состоятся во вторник.

«Данные и документы, которые я предоставляю, покажут, что у меня было, может быть, четыре контакта с представителями России среди тысяч контактов во время предвыборной кампании и переходного периода, и ни один из них никоим образом не повлиял на выборы и не был особенно запоминающимся», – утверждает Кушнер.

Он также описал несколько кратких встреч с российским послом в США Сергеем Кисляком, отметив, что они обсуждали стремление улучшить российско-американские отношения, однако опроверг сообщения СМИ о том, что они впоследствии продолжили общение по телефону.

По-видимому, вопросы комитетов Конгресса к Кушнеру относятся к его контактам с Россией, в том числе к состоявшейся в июне прошлого года встрече с российским адвокатом и другими лицами, связанными с Москвой.

Эта встреча оказалась в центре внимания после того, как старший сын президента Дональд Трамп-младший опубликовал электронную переписку, из которой следует, что он согласился встретиться с российским адвокатом, полагая, что у нее есть компромат на соперницу Трампа, демократа Хиллари Клинтон.

В заявлении Кушнера говорится, что на встрече, которая проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, предвыборная кампания не обсуждалась, и он «быстро понял, что зря тратит время».