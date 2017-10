В США обсуждаются меры давления на Мьянму в связи с преследованием рохинджа

Пока Госдепартамент решает, признать ли притеснения мусульман-рохинджа в Мьянме этнической чисткой, члены Конгресса призывают правительство принять меры в связи с этим кризисом.

Палата представителей и Сенат представили резолюции, осуждающие насилие в отношении рохинджа, и призывающие лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи более решительно высказаться по этому вопросу.

Это первые шаги в усилиях Конгресса по разрешению кризиса, а со временем может быть принят и отдельный законопроект о санкциях в отношении вооруженных сил Мьянмы. Однако некоторые законодатели, в том числе сенатор-демократ Ричард Дурбин, считают, что власти страны должны принять меры немедленно.

«Мы не хотим ждать принятия этой резолюции, какой бы символический характер она ни носила. Мы хотим результатов, – сказал Дурбин корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Сустерен. – Мы призываем правительство и Аун Сан Су Чжи вмешаться, отчетливо высказаться и что-то предпринять».

Сенатор Дурбин и еще несколько законодателей от обеих партий на этой неделе встретились с послом Мьянмы, сказав ему, что отношения страны с США зависят от того, как она будет реагировать на кризис.

По словам Дурбина, конгрессмены хотят, чтобы власти допустили в зоны конфликта сторонних наблюдателей, привлекли к ответственности военнослужащих, причастных к насилию, и сотрудничали с Управлением ООН по делам беженцев в вопросе расселения беженцев-рохинджа.

«Если они не допустят сторонних наблюдателей в районы, где происходят самые ужасные разрушения и страдания, с какой стати нам отправлять в эту страну какие-либо средства?» – считает Дурбин.

Пока неясно, сколько законодателей готовы поддержать более решительные меры.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, издавна поддерживающий становление демократии в Бирме (Мьянме), предостерегает против давления на Аун Сан Су Чжи.

«Я не поддерживаю идею принятия резолюции против нее, – сказал Макконнелл. – Я считаю, что она – наша лучшая надежда на то, что Бирма повернет из своего прошлого, военной диктатуры, в ту сторону, куда, как я надеюсь, она двигается».

Сенатор Дурбин также признает, что сохранение связей с вооруженными силами Мьянмы может помочь реформировать силы безопасности, отреагировавшие на августовские нападения боевиков-рохинджа масштабными репрессиями.

«Если мы хотим, чтобы эти вооруженные силы, теперь существующие в условиях демократии, понимали, что на гибель 16 человек реагировать нужно не этнической чисткой в отношении 600 000 человек. Возможно, сотрудничество на военном уровне поможет нам достичь этой цели. Меня терзают противоречивые чувства», – сказал он.

Лоббисты призывают Конгресс к действию

В то время как Конгресс обдумывает дальнейшие шаги, лоббистские организации уже призывают ввести новые санкции.

«Мы провели несколько очень продуктивных бесед с членами Конгресса и представителями сенаторов, и мы призываем Конгресс и администрацию ввести санкции против командующего бирманской армией и военных компаний в Бирме», – рассказал «Голосу Америки» исполнительный директор Международной кампании в поддержку рохинджа (International Campaign for the Rohingya) Саймон Билленнесс.

Он недавно встретится с представителями Госдепартамента, призывая их ввести санкции, и надеется, что в этом вопросе политикам удастся преодолеть межпартийные разногласия.

«Бирма – это вопрос вне партийных и идеологических линий», – считает он.

Один из вариантов действия для Конгресса – возобновить запрет на торговлю бирманскими полудрагоценными камнями, снятый в прошлом году президентом Обамой. По словам Биллиннесса, Трамп мог бы восстановить эти санкции президентским указом.

Ограничение финансирования вооруженных сил Мьянмы могло бы стать ключевым шагом, считают в Совете по американо-исламским отношениям.

«Мы хотели бы удостовериться, что мы не предоставляем никакой военной помощи вооруженным силам Мьянмы и не ведем с ними никаких финансовых транзакций, не продвигаем их продукцию», – заявляет координатор Совета Аминех Сафи.

По словам Сафи, есть опасения, что политическая обстановка в США может отвлечь внимание от кризиса в Мьянме, в то время как Конгресс сосредоточен на решении внутреннеполитических вопросов, таких как реформы системы здравоохранения и налогового кодекса.

«Внутри США происходит много всего, что ограничивает нашу возможность быть вовлеченными в такой степени, как это могло бы быть в другом контексте или при другой администрации», – считает Сафи.

Однако один из главных защитников прав человека в Конгрессе, республиканец Крис Смит, считает, что администрация Трампа на верном пути.

«Мы должны приложить больше усилий, – отмечает он. – Я думаю, президент и его команда, в том числе Рекс Тиллерсон, понимают это. Нам нужно выступить решительно».

Сенатор Дурбин признает, что это может повлиять на позиции США на мировой арене.

«Перед нами мусульманская община, которая, очевидно, подвергается преследованиям. Если мы не вступимся за нее и не сделаем все, что в наших силах, многие мусульмане во всем мире воспримут это неправильно, и это может повлиять на наши отношения с мусульманами во всем мире».