Судьба памятников конфедератам вновь на повестке дня

Субботние события в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, вновь оживили давние споры о памятниках конфедератам: многие требуют их сноса, а многие, наоборот, считают, что историю нельзя подчищать.

Протесты в Шарлоттсвилле были сосредоточены вокруг парка Эмансипации, где стоит памятник генералу Конфедерации Роберту Э. Ли. Белые националисты заявляют, что хотели провести свою акцию именно там, чтобы выразить протест против сноса памятника.

По данным журнала Slate, в США насчитывается около 13 000 памятников и других объектов в честь Конфедерации, причем не только на ее бывшей территории. Так, на берегу реки Потомак со стороны штата Вирджиния, прямо посреди Арлингтонского национального кладбища, стоит Арлингтон-хаус, мемориал Роберту Э. Ли. Ли, один из главных генералов Юга, до Гражданской войны владел плантацией в этих местах.

В Вирджинии есть школы, названные в честь таких исторических персонажей времен Гражданской войны, как видные генералы-конфедераты Стоунуолл Джексон и Джеб Стюарт. Местные власти недавно проголосовали за переименование средней школы имени Джеба Стюарта.

Всего в полутора часах езды от Вашингтона, в Ричмонде, бывшей столице Конфедерации, вдоль оживленной улицы Моньюмент-авеню стоят статуи и памятники солдатам и политикам-конфедератам.

Как же так вышло, если Юг проиграл в Гражданской войне?

По словам историков, эти памятники стали результатом организованных усилий некоторых организаций с Юга, таких как «Дочери Конфедерации» (United Daughters of the Confederacy) и «Сыновья ветеранов Конфедерации» (Sons of Confederate Veterans), которые пытались представить историю Гражданской войны в ином свете, начав почти сразу же после того, как закончились военные действия.

На сайте UDC заявлено, что организация стремится «собрать и сохранить материалы, необходимые для представления истинной истории войны между штатами и защиты, сохранения и маркирования мест, которые получили историческую значимость в силу доблести конфедератов» и «помочь потомкам достойных конфедератов получить надлежащее образование».

«Юг опроверг тезис о том, что историю пишут победители, – пояснил адъюнкт-профессор истории в Государственном университете Сэма Хьюстона в Техасе Брайан Мэтью Джордан, автор книги «Марш к дому» о ветеранах Союза в послевоенную эпоху, в интервью «Голосу Америки» в 2015 году. – Они выиграли битву за мир».

Движение под названием Lost Cause (Проигранное дело) пытается изменить представление о Конфедерации, замяв вопрос о рабстве и показав, что война разразилась из-за прав и самоуправления штатов.

Солдат Конфедерации изображают как героев, которые доблестно сражались, несмотря на численное превосходство противника: идеалы, которые у американцев вызывают восхищение и уважение.

В основном это ревизионистская интерпретация, однако, по словам Джордана, в мифах, которые распространяет движения, содержалось зерно истины, которое позволило им привлечь внимание широкой общественности. Между тем на Севере старались как можно скорее предать войну забвению.

«Движение заработало моментально, – отмечает Джордан. – Это было общепринятой исторической памятью по меньшей мере полвека после войны».

Именно в то время появились многие из памятников.

«В послевоенные годы велись скоординированные усилия, в основном со стороны детей ветеранов-конфедератов, чтобы увековечить память о войне, в которой сражались их отцы», – отмечает профессор истории из Университета Баффало Кэрол Эмбертон, автор книги о первых послевоенных годах на Юге.

Такие организации, как SCV и UDC, собирали средства на строительство памятников, придавая Гражданской войне образ, более близкий южанам.

Реконструкция в первые послевоенные годы способствовала укреплению движения Lost Cause, поскольку южане считали ее попыткой Севера искоренить их образ жизни.

«Американцы по большей части не могут сойтись во мнениях при оценке сецессии», – отмечает Эмбертон. Джефферсона Дэвиса никогда не обвиняли в государственной измене и выпустили из тюрьмы спустя два года. Среди людей, внесших средства за его залог, были видные деятели Севера, в том числе Хорас Грили.

В 1870 году, спустя пять лет после войны, на похороны Роберта Ли съехались видные политики с Севера. По словам Эмбертон, о нем говорили как «об истинном американском герое».

Теперь, когда в Балтиморе и Новом Орлеане снесли памятники конфедератам, некоторые люди считают, что почитание тех, кто сражался за Юг, не должно считаться оскорбительным или расистским. Они также настаивают, что снос статуй может повлечь за собой непреднамеренные последствия.

«А что дальше, жечь книги с оскорбительным содержанием? – написала Шерил Чамли в недавнем редакционном комментарии газеты Washington Times. – Жечь книги авторов, у которых были рабы? По меньшей мере, закрыть музеи».

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во вторник внес свою лепту в эту дискуссию: «Итак, на этой неделе – Роберт Ли. Я заметил, что сносят памятники Стоунуоллу Джексону. Интересно, на следующей неделе будет Джордж Вашингтон, а потом Томас Джефферсон? Знаете, надо задаться вопросом, когда же это закончится?»