Разведка США: Ким Чен Ын преследует четко обозначенную цель

Руководители американской разведки убеждены, что Ким Чен Ын, несмотря на многочисленные провокации и склонность к агрессивной риторике, не безумен.

«Ким Чен Ын – очень рациональный игрок, – заявил в понедельник заместитель директора корейского департамента ЦРУ Ён Сук Ли на организованной ведомством конференции в Вашингтоне. – Если оставить в стороне фанфаронство и риторику, Ким Чен Ын не хочет столкнуться лицом к лицу с объединенными силами США и Южной Кореи».

«Ким Чен Ын хочет того же, чего и все авторитарные лидеры: править долго и скончаться в собственной постели», – добавил он.

Складывается впечатление, что оценка разведки противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа.

В серии твитов Трамп назвал северокорейского лидера «маленьким ракетчиком», а в одном из твитов в прошлом месяце написал, что Ким Чен Ын, «очевидно, безумен».

Однако Ли и другие представители ЦРУ считают, что поведение северокорейского лидера на мировой арене преследует четкую цель.

По их мнению, цель Пхеньяна – получить признание в качестве крупной ядерной державы и со временем достичь договоренности с США о выводе американских войск с Корейского полуострова.

В разведсообществе считают, что ядерные и ракетные испытания для КНДР являются способом выбить пространство для маневра, которое позволит ей достичь своих целей на полуострове.

«Он не хочет пускать нас в свою песочницу», – считает Ли, добавляя, что Пхеньян может провести очередное испытание или иную провокацию уже к 9 октября, когда отмечается годовщина основания правящей партии страны (а также День Колумба в США).

Бывшие и нынешние представители американских властей обеспокоены риском просчета со стороны Пхеньяна.

«Они не преследуют самоубийственных целей», – убежден бывший спецпосланник на шестисторонних переговорах с КНДР Джозеф Де Трани, предупредивший, что Пхеньян играет в рискованную игру, в особенности с учетом того, что Белый дом исключил возможность значимых переговоров с северокорейским режимом.

«Мы можем случайно оказаться вовлечены в конфликт, – считает он. – Они слышат слова президента США без фильтров (в «Твиттере»), и это должно иметь значительный эффект».

Также есть вопросы о том, какую роль готов сыграть Китай.

«Китай сам мучается опасениями по поводу нестабильности на его границе, но в то же время пытается установить стабильные отношения с США», – считает заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз.

«Китай мог бы сделать больше, – отмечает он. – Но насколько это повлияет на расчеты Ким Чен Ына – уже другой вопрос».

Власти также считают, что попыткам США сотрудничать с Китаем мешает глобальная стратегия Пекина, призванная вывести США из равновесия и ограничить влияние Вашингтона в тех областях, где взгляды двух стран расходятся.

Есть некоторые признаки того, что влияние Пекина на Ким Чен Ына не безгранично.

«Он не боится, что Китай бросит его на произвол судьбы. И не боится американского удара», – отмечает Ли.