Китайские истребители перехватили самолет ВМС США

По словам американских официальных лиц, один истребителей приблизился к американскому самолету-разведчику на расстояние 91 метра
Китайские истребители в минувшие выходные перехватили американский разведывательный самолет над Восточно-Китайским морем, сообщили в понедельник официальные лица США.
Как рассказали агентству Reuters двое анонимных источников в военном руководстве США, один из китайских истребителей J-10 пролетел непосредственно перед самолетом ВМС США EP-3, вынудив его отклониться от курса, чтобы избежать столкновения. Один из китайских истребителей был вооружен.
На момент происшествия американский разведывательный самолет проводил нормальные операции в международных водах в 80 морских милях от китайского города Циндао.
Подобные инциденты вдоль береговой линии Китая в последнее время участились. В мае китайские истребители перехватили над международными водами американский самолет, разработанный для выявления радиации.
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