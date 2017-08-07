Власти Чикаго подали в суд на Минюст из-за ограничения финансирования для городов-убежищ

Город Чикаго в понедельник подал иск против Министерства юстиции в связи с новыми правилами общественной безопасности.

«Эти новые условия… полностью противоречат давней политике города, которая стимулирует сотрудничество между местными правоохранительными органами и сообществами иммигрантов», – говорится в 46-страничном документе.

Мэр Чикаго Рам Эммануэль заявил в воскресенье, что город подаст иск, сказав журналистам на пресс-конференции: «Чикаго не позволит нашим полицейским стать политическими пешками».

Минюст в конце июля объявил о введении новых правил для программ в рамках мемориального гранта содействия правосудию имени Эдварда Бирна (Byrne JAG), которые включают расширенный обмен информацией между правоохранительными органами федерального и местного уровня.

«Отныне Министерство будет предоставлять гранты Бирна только городам и штатам, которые соблюдают федеральное законодательство, предоставляют федеральным иммиграционным службам доступ к местам лишения свободы и в течение 48 часов уведомляют об освобождении нелегальных иммигрантов, разыскиваемых федеральными властями», – говорится в заявлении генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Некоторые муниципальные образования, известные как города-убежища, отказываются выполнять требования федеральных властей о задержании и содержании под арестом неграждан по обвинениям, не связанным с их иммиграционным статусом, пока иммиграционные службы не возьмут их под свой контроль с возможной дальнейшей депортацией.

В прошлом Чикаго использовал средства по грантам Бирна для покупки оборудования для спецподразделений, полицейских автомобилей, раций и электрошокеров. В прошлом году город получил по гранту 2,3 миллиона долларов.

В иске Чикаго утверждается, что Минюст пытается перевести под федеральный контроль местные тюрьмы и вынуждает городские власти нарушать Четвертую поправку к Конституции, которая требует наличия оснований для ареста и запрещает необоснованные обыски и задержания.

«В 2016 году в Чикаго было убито больше людей, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых. Так что это особенно трагично, что мэр, вместо того, чтобы озаботиться этим устрашающим будущим, предпочитает тратить время и деньги налогоплательщиков на то, чтобы защищать иммигрантов-преступников и подвергать еще большему риску правоохранительную систему Чикаго», – сказала официальный представитель Минюста Сара Исгур Флорес газете Chicago Sun-Times, комментируя иск.

Президент Дональд Трамп объявил иммиграционную реформу одной из ключевых задач своей администрации, настаивая, что нелегальные иммигранты представляют угрозу для страны. Он также предложил построить стену на границе с Мексикой и ужесточить требования для тех, кто хочет эмигрировать в страну легально.

Заявки на грант Бирна на 2017 фискальный год необходимо подать до 5 сентября 2017 года. Мэрия Чикаго в своем пресс-релизе напоминает, что грант Бирна назван в честь нью-йоркского полицейского, который был убит при исполнении в 1988 году, защищая гайанского иммигранта, который сообщил полиции о преступной деятельности.