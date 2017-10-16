Обвиняемому в организации взрыва в Челси грозит пожизненное заключение

Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, в результате которого пострадали 30 человек, в понедельник был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая применение оружия массового поражения и организацию взрывов в общественном месте.

29-летнему Ахмаду Хану Рахими из города Элизабет, штат Нью-Джерси, грозит тюремное заключение сроком до пожизненного.

Защита заявила, что намерена обжаловать вердикт, который был вынесен по итогам двухнедельного процесса. Однако прокуратура отмечает необычно большое количество улик против Рахими, в том числе наличие его отпечатков пальцев и следов ДНК на взрывных устройствах, а также десятки видеозаписей, зафиксировавших его передвижения по городу в течении всей ночи.

Взрыв произошел в нью-йоркском районе Челси вечером 17 сентября 2016 года. По версии обвинения, Рахими также заложил еще одно взрывное устройство неподалеку от места проведения благотворительного состязания по ходьбе Корпуса морской пехоты, которое проходило в Нью-Джерси 17 сентября. Устройство взорвалось в тот момент, когда саперная группа пыталась его обезвредить.