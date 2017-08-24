Ультраправому активисту предъявлены обвинения в связи с акцией в Шарлотсвилле

Ультраправый активист Кристофер Кантвелл в среду сдался полиции, которая разыскивала его по обвинениям, связанным с беспорядками в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Кантвелл, появившийся в документальном фильме Vice News, посвященном этой акции, сдался властям в соседнем городе Линчбурге.

Полиция Университета Вирджинии в Шарлотсвилле разыскивала его по трем обвинениям в особо тяжких преступлениях: незаконном применении слезоточивого газа и умышленном нанесении телесных повреждений.

Кантвелл во вторник признался в интервью Associated Press, что применил перцовый баллончик в отношении противника ультраправых в Университете Вирджинии за день до акции. Кантвелл, проживающий в штате Нью-Гэмпшир, настаивал, что действовал в рамках самообороны.

«Единственным вариантом было выбить ему зубы», – сказал он.

11 августа Кантвелл вместе с толпой единомышленников прошел по кампусу университета с факелами, выкрикивая такие слоганы, как «кровь и почва» (нацистская идеологема, предполагающая, что лишь происхождение дает право на гражданство).

В ходе акции ультраправых 12 августа в Шарлотсвилле начались столкновения между белыми националистами и их противниками. Связанный с ультраправыми автомобилист въехал в толпу на микроавтобусе, в результате чего погибла 32-летняя Хизер Хейер. Водителю, Джеймсу Филдса-младшему, предъявлены обвинения в убийстве второй степени.