Спикер парламента Каталонии предстала перед судом

Спикер распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель в четверг предстала перед Верховным судом Испании, который рассматривает вопрос о предъявлении пяти бывшим лидерам региона обвинений в подстрекательстве к мятежу.

Форкадель и других каталонских политиков подозревают в ведении «согласованной стратегии с целью объявления независимости» в преддверии октябрьского голосования в парламенте, по результатам которого в одностороннем порядке была объявлена независимость от Испании.

Как сообщается, Форкадель сказала в суде, что голосование о независимости носило «декларативный и символический» характер, – по видимости, с целью минимизировать свою ответственность в случае, если ее признают виновной в неподчинении Конституционному суду.

По словам официального представителя Форкадель, в качестве спикера она «не имела возможности предотвратить голосование».