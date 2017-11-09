Спикер парламента Каталонии предстала перед судом

Карме Форкадель и других бывших лидеров региона могут обвинить в подстрекательстве к мятежу
Спикер распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель в четверг предстала перед Верховным судом Испании, который рассматривает вопрос о предъявлении пяти бывшим лидерам региона обвинений в подстрекательстве к мятежу.
Форкадель и других каталонских политиков подозревают в ведении «согласованной стратегии с целью объявления независимости» в преддверии октябрьского голосования в парламенте, по результатам которого в одностороннем порядке была объявлена независимость от Испании.
Как сообщается, Форкадель сказала в суде, что голосование о независимости носило «декларативный и символический» характер, – по видимости, с целью минимизировать свою ответственность в случае, если ее признают виновной в неподчинении Конституционному суду.
По словам официального представителя Форкадель, в качестве спикера она «не имела возможности предотвратить голосование».
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