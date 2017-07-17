При крушении корабля у берегов Камеруна пропали 34 военнослужащих

Тридцать четыре военнослужащих пропали без вести после того, как их корабль потерпел крушение у берегов Камеруна в процессе миссии по доставке груза на полуостров Бакасси, сообщило в понедельник министерство обороны страны.

Трое из 37 членов экипажа были спасены. Корабль Le Mundemba перевернулся в воскресенье около 6 часов утра по местному времени у побережья населенного пункта Дебунджа.

«Обстоятельства инцидента пока не установлены», – говорится в пресс-релизе минобороны Камеруна.

Сразу после того, как власти потеряли связь с судном, в район происшествия были отправлены поисково-спасательные миссии.

Три года назад в результате соглашения, заключенного при посредничестве ООН, богатый нефтяными ресурсами полуостров Бакасси был передан Нигерией под полный контроль Камеруна.