При крушении корабля у берегов Камеруна пропали 34 военнослужащих

Пока спасти удалось лишь троих из 37 членов экипажа
Тридцать четыре военнослужащих пропали без вести после того, как их корабль потерпел крушение у берегов Камеруна в процессе миссии по доставке груза на полуостров Бакасси, сообщило в понедельник министерство обороны страны.
Трое из 37 членов экипажа были спасены. Корабль Le Mundemba перевернулся в воскресенье около 6 часов утра по местному времени у побережья населенного пункта Дебунджа.
«Обстоятельства инцидента пока не установлены», – говорится в пресс-релизе минобороны Камеруна.
Сразу после того, как власти потеряли связь с судном, в район происшествия были отправлены поисково-спасательные миссии.
Три года назад в результате соглашения, заключенного при посредничестве ООН, богатый нефтяными ресурсами полуостров Бакасси был передан Нигерией под полный контроль Камеруна.
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