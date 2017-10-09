Лесные пожары уничтожили 1500 домов в Калифорнии

В воскресенье вечером в трех округах штата вспыхнули 14 крупных пожаров
В результате лесных пожаров в Калифорнии уничтожено не менее 1500 жилых и коммерческих зданий, сообщил в понедельник глава пожарной службы штата.
Данных о погибших в результате пожаров нет, однако множество людей получило ранения, и многие числятся пропавшими без вести. 14 крупных пожаров, начавшиеся в воскресенье, бушуют на территории трех округов в винодельческих районах Калифорнии. Двадцать тысяч человек были эвакуированы, в том числе несколько сотен пациентов местных больниц.
Калифорнийское управление лесной службы и пожарной безопасности заявило, что причины пожаров в настоящий момент выясняются.
В округах Напа, Сонома и Юба объявлено чрезвычайное положение.
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