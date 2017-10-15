На выборах в Австрии победили консерваторы во главе с Себастьяном Курцем

Себастьян Курц – харизматичный лидер австрийских консерваторов (Австрийская народная партия) – объявил себя победителем на всеобщих выборах, став самым молодым государственным руководителем в Европе (ему 31 год).

По словам наблюдателей, Курцу удалось обновить консервативную партию и мобилизовать австрийских правых, включая и ультраправых, после распада коалиции консерваторов и социалистов.

Опросы, проведенные социологической службой SORA, показывают, что социал-демократы, которые вели кампанию на призывах к социальному равенству, лишь незначительно опередили ультраправую Австрийскую партию свободы в борьбе за второе место.

Доминирующей темой предвыборной кампании стала проблема иммиграции. Австрия, население которой составляет немногим меньше 9 миллионов, приняла 90 тысяч просителей убежища, в основном мусульман, во время миграционного кризиса 2015 года. Это усилило поддержку правых политиков, выступающих за ужесточение иммиграционного законодательства.

В декабре 2016 года консерваторам был нанесен удар, когда Норберт Хофер проиграл на президентских выборах, на которых также доминировала тема иммиграции. Тогда избиратели отдали предпочтение кандидату от партии «Зеленых» Александру ван дер Беллену.

Теперь, по мнению аналитиков, консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вышла на первую позицию в опросах, оставив ультраправую Австрийскую партию свободы и социалистов бороться за второе место. Наблюдатели констатируют, что голосование дает ультраправым шанс впервые за много лет войти в коалиционное правительство и свидетельствует о смещении австрийской политики вправо.