США, Япония и Австралия – за создание кодекса для разрешения споров по Южно-Китайскому морю

США, Япония и Австралия в понедельник выразили «серьезное беспокойство» по поводу территориальных споров в Южно-Китайском море, призвав прекратить строительство искусственных островов и военные операции в регионе, поскольку это может усилить напряженность или нанести непоправимый ущерб окружающей среде.

Три страны опубликовали совместное заявление после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министр иностранных дел Японии Таро Коно встретились на Филиппинах на полях министерского саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Они призвали Китай и Филиппины соблюдать предписания арбитражного суда, который в прошлом году признал несостоятельными большинство территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. На некоторые из этих территорий также претендуют Тайвань и входящие в АСЕАН Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.

Три страны также призвали членов АСЕАН и Китай выработать «юридически обязательный, разумный, эффективный и соответствующий международному законодательству» кодекс поведения при разрешении споров в Южно-Китайском море, который они обещали составить.

Кодекс будет направлен на предотвращение инцидентов при рыболовстве и разведке нефтегазовых ресурсов в спорных водах, а также при освоении около 500 расположенных там крошечных островов. Китай возражает против юридически обязательного характера соглашения и подкрепляет свои претензии на спорные территории путем строительства искусственных островов, которое США и другие страны осуждают.

Министры стран АСЕАН в воскресном коммюнике «тепло приветствовали развитие сотрудничества» с Китаем и выразили готовность начать содержательные переговоры по кодексу поведения, однако не уточнили, планируется ли сделать его юридически обязательным.

Они также отметили беспокойство некоторых членов организации по поводу строительства искусственных островов и подчеркнули, что необходимо избегать милитаризации.