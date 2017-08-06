Пекин призвал Пхеньян перестать испытывать «добрую волю международного сообщества»

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в воскресенье со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо на полях встреч по линии АСЕАН на уровне министров в Маниле. Ван И сообщил, что призвал северокорейского министра выполнять резолюции ООН и перестать испытывать «добрую волю международного сообщества» ракетными запусками и ядерными испытаниями.

Глава МИДа КНР также отметил, что рекомендовал Северной Корее использовать подход «двойной приостановки» для ослабления напряженности на Корейском полуострове, который включал бы прекращение северокорейских ядерных испытаний и одновременное прекращение совместных военных учений США и Южной Кореи.

Министры десяти стран АСЕАН надеются, что США будут играть более значительную роль в регионе, и ожидают, что их предупреждение Северной Корее успокоит Вашингтон. В то же время они надеются защитить собственные связи с Пхеньяном.

В субботу министры АСЕАН выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, включая испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты в июле и два последних ядерных испытания. Организация призвала Северную Корею выполнять решения Совета Безопасности ООН и прекратить испытания.

Министры иностранных дел стран АСЕАН хотят содействовать улучшению отношений между Северной и Южной Кореей, говорится в заявлении, распространенном на заседании в Маниле. Каждая из двух Корей претендует на весь Корейский полуостров, несмотря на самоуправление Севера и Юга с 1950-х годов.

Хотя правительство США в своем осуждении Северной Кореи за ее ракетные и ядерные испытания опирается на поддержку значительной части азиатских стран, представитель министерства иностранных дел Филиппин отказался установить связь с США. Филиппины председательствуют в АСЕАН в этом году.