48 лет назад Нил Армстронг высадился на Луне

«Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».

Эти бессмертные слова произнес американский астронавт Нил Армстронг 20 июля 1969 года, когда стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

В этот день 48 лет назад Армстронг вместе с еще двумя астронавтами НАСА Баззом Олдрином и Майком Коллинзом стал героем события всемирно-исторического значения, вдохновленного речью президента Джона Ф. Кеннеди-младшего, который в 1961 году, на пике «холодной войны», поставил эту проблему в выступлении перед Конгрессом: «Я считаю, что эта страна должна посвятить себя тому, чтобы до конца этого десятилетия достичь цели – высадить человека на Луне и благополучно вернуть его на Землю».

Как утверждается в документальном фильме ВВС, в тот день Армстронг изменил мир и самого себя.

По словам друзей и родных космонавта, слава, обрушившаяся на него после высадки на Луне, оказалась тяжким грузом.

Скромный по натуре, Армстронг редко говорил о своем достижении, усиливая ореол загадочности вокруг своей фигуры.

Армстронгу не нравилось, что все внимание досталось ему, и он постоянно подчеркивал, что полет на Луну был командным достижением.



«Он просто не знал, что делать, – рассказала сестра космонавта Джун Армстронг в интервью ВВС. – Что же мне теперь делать?»

Армстронг стал вести жизнь затворника, но в 2005 году появился в эфире программы Эда Брэдли «60 минут» канала CBS, где описал свои ощущения от знаменитой прогулки по Луне:

«Поверхность в солнечном свете сияет. Горизонт кажется совсем близким, потому что искривление поверхности гораздо заметнее, чем здесь на Земле. Это место, где интересно побывать. Рекомендую».

Армстронг скончался 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет.