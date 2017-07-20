48 лет назад Нил Армстронг высадился на Луне

Легендарная миссия была вдохновлена словами президента Кеннеди
«Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».
Эти бессмертные слова произнес американский астронавт Нил Армстронг 20 июля 1969 года, когда стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
В этот день 48 лет назад Армстронг вместе с еще двумя астронавтами НАСА Баззом Олдрином и Майком Коллинзом стал героем события всемирно-исторического значения, вдохновленного речью президента Джона Ф. Кеннеди-младшего, который в 1961 году, на пике «холодной войны», поставил эту проблему в выступлении перед Конгрессом: «Я считаю, что эта страна должна посвятить себя тому, чтобы до конца этого десятилетия достичь цели – высадить человека на Луне и благополучно вернуть его на Землю».
Как утверждается в документальном фильме ВВС, в тот день Армстронг изменил мир и самого себя.
По словам друзей и родных космонавта, слава, обрушившаяся на него после высадки на Луне, оказалась тяжким грузом.
Скромный по натуре, Армстронг редко говорил о своем достижении, усиливая ореол загадочности вокруг своей фигуры.
Армстронгу не нравилось, что все внимание досталось ему, и он постоянно подчеркивал, что полет на Луну был командным достижением.
«Он просто не знал, что делать, – рассказала сестра космонавта Джун Армстронг в интервью ВВС. – Что же мне теперь делать?»
Армстронг стал вести жизнь затворника, но в 2005 году появился в эфире программы Эда Брэдли «60 минут» канала CBS, где описал свои ощущения от знаменитой прогулки по Луне:
«Поверхность в солнечном свете сияет. Горизонт кажется совсем близким, потому что искривление поверхности гораздо заметнее, чем здесь на Земле. Это место, где интересно побывать. Рекомендую».
Армстронг скончался 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.