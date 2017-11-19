Аргентинские власти не уверены, что перехваченные сигналы исходили от пропавшей субмарины

ВМС США направляют оборудование для поиска исчезнувшей четыре дня назад аргентинской подводной лодки
ВМС Аргентины не могут подтвердить, что семь полученных коротких спутниковых сигналов исходили от пропавшей подводной лодки, на борту которой находятся 44 члена экипажа.
Адмирал Габриэль Гонсалес, находясь на военно-морской базе Мар-дель-Плата, заявил в воскресенье, что у властей нет доказательств, что зафиксированные в субботу сигналы исходили от подводной лодки.
Гонсалес сообщил, что ВМС активизировали поиски пропавшей субмарины с воздуха в южной части атлантического побережья страны, после того как неблагоприятные погодные условия привели к волнам высотой до восьми метров, осложнившим поиски на море.
Ранее ВМС США приказали Командованию подводными спасательными операциями направить имеющиеся у него средства в Аргентину, чтобы помочь в поисках местонахождения подводной лодки, исчезнувшей четыре дня назад.
Подводная спасательная камера ВМС США и дистанционно управляемый аппарат для подводной работы в воскресенье были перевезены в Аргентину. В поисках также задействованы исследовательский самолет P-3, принадлежащий американскому космическому агентству, и американский самолет P-8A Poseidon.
Как сообщает Reuters, находящиеся под водой субмарины могут поднять на поверхность маяк, способный подавать сигналы бедствия через спутник. ВМС сообщили, что американская компания, работающая в сфере спутниковой связи, пытается помочь установить местонахождение источника сигналов, отмечает Reuters.
ВМС потеряли контакт с дизельно-электрической подводной лодкой германской постройки, которая возвращалась после обычного задания с военно-морской базы Ушуая на крайнем юге Аргентины на свою базу в Мар-дель-Плата.
Командование ВМС Аргентины сообщило, что первые поиски подводной лодки в последнем известном месте ее нахождения, в 430 километрах от юго-восточного полуострова Вальдес, не дали результата.
Командующий ВМС Карлос Завалла, призвал родных, друзей и коллег экипажа сохранять позитивный настрой. «Пока единственная конкретная вещь – это отсутствие связи», – сказал он, выступая на местном телевидении.
Одним из многих людей, предложивших свою поддержку, стал папа римский Франциск, который является уроженцем Аргентины. В папской администрации сообщили в субботу, что понтифик ревностно молится о благополучном воссоединении членов экипажа с их семьями.
Предполагается, что на подводной лодке возникли проблемы с энергетической установкой. Протокол ВМС предписывает подводным лодкам подниматься на поверхность при потере связи.
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