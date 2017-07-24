Илир Мета принес присягу в качестве президента Албании

Илир Мета в понедельник принес присягу перед парламентом Албании в качестве нового президента страны.

На этот преимущественно символический пост Мету избрали в конце апреля члены высшего законодательного органа Албании, отдав ему 87 голосов из 89. Оппозиция бойкотировала голосование, выйдя из здания в знак протеста против социалистического правительства премьер-министра Эди Рамы.

48-летний Мета – опытный политик, занимавший посты в нескольких правительствах с момента падения коммунистического режима в начале 1990-х годов. Он дважды занимал пост вице-премьера, а также министра иностранных дел, а в 1999 году в возрасте 30 лет возглавил правительство.

Официальная церемония инаугурации должна пройти позже в понедельник в управлении президента. В качестве президента Мета будет выполнять в основном представительские функции.

Мета пришел в политику в 1990-х годах как член только что созданной Социалистической партии. В 2004 году он вышел из этой партии и возглавил Социалистическое движение за интеграцию, став независимой фигурой на политической арене. Известный своей склонностью к непредсказуемым альянсам, он сохранял влияние на политические назначения, став вторым партнером в нескольких коалиционных правительствах.

До настоящего момента Мета был спикером парламента.