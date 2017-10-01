Начальник штаба армии Пакистана встретился с афганскими лидерами

Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва провел «искренние и конструктивные» переговоры с афганскими лидерами, посвященные двусторонним отношениям и возможностям укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Генерал Баджва, которого сопровождал глава пакистанской разведслужбы ISI, встретился в воскресенье с президентом Афганистана Ашрафом Гани в президентском дворце в Кабуле. Как сообщили официальные лица, со стороны Кабула в дискуссиях среди других участвовали министр обороны Афганистана и советник Гани по национальной безопасности.

«Стороны обсудили проблемы региональной безопасности, двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, торговли и транзита», – говорится в коротком заявлении, опубликованном администрацией Гани по итогам встречи.

В документе отмечается, что, как заявил президент Афганистана, пришло время осуществить практические шаги по созданию атмосферы взаимного доверия. В заявлении также говорится, что Пакистан выступил с заверениями в готовности сотрудничать в борьбе с угрозой терроризма, с которой столкнулись обе страны, и поддержал возглавляемые Афганистаном усилия по установлению мира.

Посол Афганистана в Пакистане Омар Захилваль, который также участвовал в переговорах, отметил, что встреча была «искренней, позитивной, уважительной, конструктивной и обнадеживающей».

Отношения между двумя странами омрачены недоверием и подозрениями. Исламабад и Кабул регулярно обвиняют друг друга в поддержке скрывающихся от правосудия антиправительственных боевиков, которые замышляют теракты в отношении другой стороны.