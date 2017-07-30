США подтвердили уничтожение четырех лидеров ИГИЛ в Афганистане

Террористы были ликвидированы в результате удара беспилотника
Американские военные подтвердили ликвидацию еще четырех высокопоставленных лидеров «Исламского государства» в результате воздушного удара 11 июля на северо-востоке Афганистана, когда также был убит лидер ИГИЛ в этой стране.
В результате удара беспилотника по штаб-квартире «Исламского государства» в граничащей с Пакистаном провинции Кунар был убит Абу Саид, эмир Хорасана – самопровозглашенной провинции «Исламского государства».
В заявлении американских военных, распространенном в воскресенье, приводятся имена четырех убитых террористов, которые названы высокопоставленными советниками «Исламского государства». Это шейх Зиаулла, Мулави Хубаиб, Хаджи Ширулла и Ассадулла.
Ранее Пентагон подтвердил смерть Саида, но не представил информацию о других командирах, уничтоженных в результате ракетного удара.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.