США подтвердили уничтожение четырех лидеров ИГИЛ в Афганистане

Американские военные подтвердили ликвидацию еще четырех высокопоставленных лидеров «Исламского государства» в результате воздушного удара 11 июля на северо-востоке Афганистана, когда также был убит лидер ИГИЛ в этой стране.

В результате удара беспилотника по штаб-квартире «Исламского государства» в граничащей с Пакистаном провинции Кунар был убит Абу Саид, эмир Хорасана – самопровозглашенной провинции «Исламского государства».

В заявлении американских военных, распространенном в воскресенье, приводятся имена четырех убитых террористов, которые названы высокопоставленными советниками «Исламского государства». Это шейх Зиаулла, Мулави Хубаиб, Хаджи Ширулла и Ассадулла.

Ранее Пентагон подтвердил смерть Саида, но не представил информацию о других командирах, уничтоженных в результате ракетного удара.