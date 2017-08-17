Генерал Данфорд: США близки к «долгосрочному» решению по Афганистану

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что администрация Трампа «очень близка» к «долгосрочному» обязательству в отношении Афганистана, которое станет ответом на призыв командующего афганскими сухопутными силами генерала Джона Николсона об увеличении присутствия иностранных войск с целью преодолеть патовую ситуацию в борьбе с «Талибаном».

Данфорд выступил с таким заявлением на следующий день после того, как в ходе военной операции против боевиков «Исламского государства» в провинции Нангархар погиб американский военнослужащий и были ранены американский и афганский военнослужащие.

По словам представителя вооруженных сил Афганистана, инцидент произошел в среду в ходе совместной операции против ИГ в Афганистане. Это уже десятый американский военнослужащий, погибший в Афганистане в этом году. Большинство из них погибли в ходе операций против «Исламского государства».

Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в Кэмп-Дэвид, чтобы обсудить новую стратегию войны в Афганистане со своими экспертами по национальной безопасности.

Выступая перед журналистами в Пекине, Данфорд сказал, что будет участвовать в обсуждении по видеосвязи.

«Я совершенно точно буду участвовать», – заверил он.

Разработка новой стратегии заняла больше времени, чем рассчитывали некоторые члены команды Трампа. Министр обороны Джим Мэттис в июне сказал Конгрессу, что рассчитывает представить новый план к середине июля.

По словам Данфорда, американские войска в Афганистане заслуживают увидеть обновленную политику, в то время как они продолжают поддерживать афганские силы в борьбе с боевиками «Исламского государства».

«Вот почему мы так долго работали над этим, – сказал Данфорд. – Мы обдумываем долгосрочные обязательства перед Афганистаном, и я думаю, что в этой ситуации уместно подумать