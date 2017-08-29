Взрыв вблизи посольства США в Кабуле: 5 погибших

Террорист-смертник осуществил взрыв у здания банка в столице Афганистана Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти человек и еще девять получили ранения.

Теракт произошел во вторник у входа в отделение банка Kabul Bank, неподалеку от тщательно охраняемого американского посольства.

По словам очевидцев, в толпе у банка были военнослужащие афганской армии и сотрудники других органов безопасности, пришедшие получить зарплату.

Ответственность за взрыв взял на себя Талибан.

Взрыв произошел незадолго до мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).

Тем временем официальный представитель властей провинции Герат Джилани Фархад сообщил «Голосу Америки», что накануне ночью в результате удара американского беспилотника погибли, как минимум, 13 мирных граждан, в том числе женщины и дети. Еще семь человек получили ранения.

По словам Фархада, ракеты, запущенные с беспилотного самолета в направлении укрытия талибов в округе Шинданд также попали по соседнему дому, в результате чего погибли мирные жители.

Фархад добавил, что в результате удара погибли 16 боевиков, еще несколько получили ранения.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» пока никак не прокомментировала ни удар, ни сообщение афганских властей о жертвах среди мирного населения.