Взрыв вблизи посольства США в Кабуле: 5 погибших

Ответственность за случившееся взял на себя Талибан
Террорист-смертник осуществил взрыв у здания банка в столице Афганистана Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти человек и еще девять получили ранения.
Теракт произошел во вторник у входа в отделение банка Kabul Bank, неподалеку от тщательно охраняемого американского посольства.
По словам очевидцев, в толпе у банка были военнослужащие афганской армии и сотрудники других органов безопасности, пришедшие получить зарплату.
Ответственность за взрыв взял на себя Талибан.
Взрыв произошел незадолго до мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).
Тем временем официальный представитель властей провинции Герат Джилани Фархад сообщил «Голосу Америки», что накануне ночью в результате удара американского беспилотника погибли, как минимум, 13 мирных граждан, в том числе женщины и дети. Еще семь человек получили ранения.
По словам Фархада, ракеты, запущенные с беспилотного самолета в направлении укрытия талибов в округе Шинданд также попали по соседнему дому, в результате чего погибли мирные жители.
Фархад добавил, что в результате удара погибли 16 боевиков, еще несколько получили ранения.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» пока никак не прокомментировала ни удар, ни сообщение афганских властей о жертвах среди мирного населения.
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