Смертник атаковал конвой НАТО в Кабуле

В столице Афганистана конвой НАТО подвергся атаке смертника, в результате которой, по меньшей мере, три человека получили ранения.

МВД страны сообщило, что пострадавшие являются гражданскими жителями Афганистана. Ведомство не уточнило, имеются ли потери среди иностранных военных.

В заявлении НАТО говорится: «Сегодня утром в Кабуле против конвоя НАТО было применено самодельное взрывное устройство. Миссия "Решительная поддержка" не понесла потерь в результате взрыва. Команда "Решительной поддержки" работает на месте, чтобы вернуть транспортное средство. Операции "Решительной поддержки" идут без изменений».

Ответственность за организацию атаки взял на себя Талибан. Представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что конвой американских военных подвергся нападению, в результате чего несколько автомобилей были уничтожены, а силы «захватчиков» понесли тяжелые потери.

Талибан известен склонностью завышать количество жертв подобных атак. Приводимые ими данные зачастую оказываются ложными.