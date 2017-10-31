Взрыв в дипломатическом квартале Кабула

Террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом квартале афганской столицы. По данным министерства здравоохранения Афганистана, в результате взрыва погибли, как минимум, восемь человек; многие получили ранения.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».

Ранее в этом месяце смертник привел в действие установленное в автомобиле взрвыное устройство вблизи расположенной в Кабуле военной академии Афганистана. Погибли 15 слушателей академии; несколько курсантов были ранены. Ответственность за взрыв взял на себя Талибан.

На той же неделе еще один террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть в Кабуле. В результате нападения погибло около 50 человек. «Исламское государство» заявило, что теракт организован его приверженцами.