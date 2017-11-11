Спецпрокурор Мюллер проверит, знал ли Трамп о контактах с Россией

Следственная группа, которой руководит специальный прокурор Роберт Мюллер, выясняет, знал ли президент Дональд Трамп о контактах сотрудников своего избирательного штаба с представителями Кремля.

Как сообщило в субботу агентство Reuters, в ходе допроса бывшего сопредседателя предвыборного штаба респбликанского кандидата Сэма Кловиса, следователей интересовало, что именно было известно главе Белого дома о таких контактах.

«Главный вопрос для Мюллера заключается в том, знал ли кандидат Трамп и впоследствии президент Трамп о переговорах с Россией, кто одобрил их, и кто руководил ими, - заявил источник агентства. – Пока на этот вопрос нет ответа».

Сэм Кловис, занимающий в настоящее время должность старшего советника министерства сельского хозяйства, уже давал показания Большому жюри присяжных в рамках расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года. Он также согласился сотрудничать с представителями комитета по разведки Сената США, ведущими собственное расследование.

В октябре этого года стало известно, что именно Кловис одобрил инициативу советника избирательной кампании по внешнеполитическим вопросам Джорджа Пападопулоса, заявившего, что он располагает контактами с высокопоставленными сотрудниками кремлевской администрации, и может организовать личную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

По свидетельству очевидцев, Кловис тогда выразил удовлетворение «прекрасной работой», проделанной Пападопулосом, сообщив, что вопрос о встрече «будет рассмотрен в ближайшем будущем».

В июле этого года Джордж Пападопулос признал себя виновным в предоставлении ложной информации агентам ФБР, и попытке скрыть данные о контактах с российскими представителями.

Президент Дональд Трамп неизменно отрицал существование таких контактов, называя расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, «охотой на ведьм».