Клинтон не исключает оспаривания легитимности президента Трампа

Хиллари Клинтон не исключает возможность оспаривания легитимности президента США Дональда Трампа в зависимости от результатов официальных расследований вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

В то же время бывший кандидат в президенты от Демократической партии в интервью радиостанции NPR отметила, что ей неизвестны конституционные основания для оспаривания фактических итогов выборов вне зависимости от результатов расследования.

Клинтон отметила, что «нет никаких сомнений», что усилия российской пропаганды «повлияли на выборы», и выразила уверенность, что ближайшее окружение Трампа контактировало с российскими агентами во время кампании.

Ведущий спросил ее, исключает ли она оспаривание легитимности выборов, если выяснится, что российское вмешательство было более глубоким, чем известно сейчас.

«Нет, я бы не исключала такой возможности», – ответила она.

Она, однако, добавила, что не считает, что в США «существует механизм» оспаривания результатов выборов.

Интервью Клинтон стало частью рекламной кампании в связи с выходом ее книги «Что произошло», в которой она анализирует свою вторую неудачную попытку избрания президентом.