Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» против нее

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон убеждена, что приближенные ее соперника Дональда Трампа способствовали российскому вмешательству в выборы 2016 года.

«Там явно было общение и какого-то рода договоренность», – сказала Клинтон в интервью газете USA Today, посвященном ее новой книге What Happened (Что случилось).

«У меня нет никаких сомнений в том, что Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп выиграл, – сказала Клинтон. – И у меня нет сомнений в том, что у Трампа и его окружения запутанные финансовые отношения с российскими интересами. И у меня нет сомнений в том, что предвыборный штаб и другие помощники Трампа усердно работали, чтобы скрыть свои связи с Россией».

Отвечая на вопрос о том, верит ли она в сговор между приближенными Трампа и Москвой, Клинтон ответила: «Я в этом убеждена».

По словам Клинтон, ей известно, что российский президент ведет против нее «личную вендетту», которая началась еще с экспансии НАТО в Восточной Европе во время президентства ее мужа.

Дополнительным стимулом, как считает Клинтон, стало то, что, по мнению Путина, она сыграла роль в организации антиправительственных демонстраций в России в 2011 году, когда она занимала пост госсекретаря.

«И все же я не могла себе представить, что у него хватит дерзости запустить масштабную тайную операцию против нашей демократии прямо у нас под носом, и что это сойдет ему с рук», – сказала она.

По словам Клинтон, во время предвыборной кампании журналисты отказывались всерьез воспринимать роль России в истории с утечкой ее электронных писем. Она винит бывшего президента Барака Обаму в том, что он не принял более решительных мер в связи с этим.